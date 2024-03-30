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Общество

Лестницы и подпорные стены ДК химиков в Дзержинске облицуют карельским гранитом

02 апреля 2024 18:37  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске стартовало благоустройство сквера у Дворца культуры химиков. Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, подрядная организация уже завершает демонтаж центральной и боковых лестниц, аварийных подпорных стен и тротуарной плитки перед зданием.

Руководитель "Капдорстрой-НН" Алексей Сеннов рассказал, что архитектурный ансамбль находился в аварийном состоянии и пошёл сквозными трещинами.

Новые конструкции, которые начнут устанавливать в середине апреля, будут изготовлены из армированного монолита, для облицовки стен и лестниц будет использован гранит, доставленный из Карелии.

"Мы полностью сохраняем концепцию архитектурного ансамбля, поэтому стены и лестницы построим на прежних местах", - подчеркнул представитель компании-подрядчика.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что горожане принимали участие во всех стадиях проектирования сквера у Дворца культуры химиков и бульвара Победы и давали ценные советы не только по поводу концепции, но и по используемым материалам.

Благоустройство территории ДКХ планируется завершить в 2025 году. На дорожках и аллеях в сквере появится покрытие из брусчатки, более 50 фонарей. Первый этап благоустройства обойдётся в 94 млн рублей.

Согласно концепции, в сквере будет создан "Сад культур" с пространствами для проведения пленэров, выступлений, прогулок и тихого отдыха. Между сквером и бульваром Победы предусмотрен пешеходный коридор.

В связи с текущими работами с 1 апреля перекрыты пешеходные тротуары и тропинки через сквер со стороны проспекта Ленина, прилегающей к нему части проулка за ДКХ и с площади Свадебной.

Свободный вход на территорию ДКХ возможен только со стороны проспекта Циолковского и прилегающей к нему части проулка за Дворцом. Войти в здание можно с центральной части по боковой лестнице. Вход в кинозал и парковка перед Дворцом остаются открытыми.

Напомним, до 30 апреля на сайте fkgs.golosza.ru можно проголосовать за территории, которые будут благоустроены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году.

Благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по нацпроекту "Жильё и городская среда", инициированному президентом России Владимиром Путиным. За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая и 564 общественные территории.

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Теги:
Благоустройство Дзержинск ФКГС
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