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Общество

Вдоль улицы Минина в Нижнем Новгороде высадят 50 крупномерных саженцев липы

15 мая 2024 12:56  [33] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 50 крупномерных саженцев липы будет высажено вдоль улицы Минина в Нижнем Новгороде в рамках компенсационного озеленения. Об этом в соцсетях сообщил глава города Юрий Шалабаев. Кроме того, по словам мэра, дополнительно озеленят улицу Варварскую и участок на пересечении улиц Пискунова и Ульянова.

Для посадки выбирались специально выращенные в питомнике саженцы липы мелколистной. Возраст деревьев около 10 лет, высота до 4,5 метров, обхват ствола около 20 см.

По данным подрядчика, работы планируется завершить уже сегодня. При посадке деревьев применялись технологии по скрытой подвязке деревьев. Такую технологию применяют для того, чтобы на территории не устанавливать дополнительных тросов или веревок. Помимо этого, чтобы не повредить корень, деревья высаживаются в биоразлагаемых мешках, в которых содержится удобрение и стимулятор роста. Перед посадкой на участках выкорчевали старые пни и засыпали новый грунт. 

Напомним, в рамках компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде в этом году будет высажено  1,2 тысяч деревьев и 234 кустарников. Помимо этого, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"  планируется посадить еще 1,2 тысяч деревьев и около 14 тысяч кустарников.

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Теги:
Благоустройство озеленение
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