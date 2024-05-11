ЦИК объявил дату Единого дня голосования в 2024 году Политика

Единый день голосования в 2024 году пройдёт 8 сентября. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома России 15 мая, сообщил телеканал "360".

В 83 регионах России пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе высших должностных лиц, депутатов законодательных органов регионов и глав административных центров. Согласно информации, предстоит заместить более 35 тысяч мандатов и выборных должностей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в голосовании примут участие около 55 млн избирателей.

В ходе заседания также был презентован проект логотипа Единого дня голосования в 2024 году.

Напомним, в 2023 году Единый день голосования был 10 сентября. В Нижегородской области с 8 по 10 сентября в регионе проходили выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.

Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области составила 56,01%. В тройке лидеров по явке оказались Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа.

Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87%.

На выборах главы региона победил действующий губернатор Глеб Никитин. Он набрал 82,82% голосов.