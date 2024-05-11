Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2024 18:52  [32] Фотовыставка "Донбасс" открылась в Законодательном Собрании Нижегородской области
15 мая 2024 18:36  [56] Мининский университет выиграл грант в размере 1 млн рублей на развитие науки
15 мая 2024 18:31  [58] Нижегородская команда стала призером игры по военной истории "IQ-ПФО: Великая Победа"
15 мая 2024 18:15  [80] Итоги месячника по благоустройству подвели в Нижнем Новгороде
15 мая 2024 18:06  [83] Мэрия Нижнего Новгорода изымает пять участков с гаражами для строительства метро в Сормове
15 мая 2024 17:40  [124] Более 370 млн рублей направят на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2024 году
15 мая 2024 17:27  [117] Мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки
15 мая 2024 17:11  [111] Эн+ успешно обеспечил повторное теплоснабжение жителей Нижнего Новгорода
15 мая 2024 16:23  [125] Нижегородская школьница победила во всероссийском конкурсе "Знаешь? Научи!"
15 мая 2024 16:10  [136] Лучшего дворника в номинации "Летняя уборка" определят в Нижнем Новгороде
Общество

Мининский университет выиграл грант в размере 1 млн рублей на развитие науки

15 мая 2024 18:36  [56] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Мининский университет стал обладателем гранта в размере 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба вуза, нижегородский университет стал единственным педагогическим вузом, который выиграл грант на поддержку студенческих объединений и научных сообществ. Всего в конкурсе, который организовало Минобрнауки России, принимали участие 286 вузов из 76 регионов страны.

Победителем конкурса стало студенческое научное объединение "Лаборатория развития научных кадров". В рамках гранта научное объедение будет реализовывать проект "Экокомпас: студенческая наука", который поможет привлечь студентов различных направлений подготовки в научные исследования для решения задач национального проекта "Экология" в Нижегородской области. Руководителем проекта является студентка магистратуры естественно-географического факультета Ольга Ватина, куратором - доцент, почетный работник охраны природы России Надежда Киселева.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, проект "Экокомпас: студенческая наука" позволит объединить усилия молодых ученых в реализации значимых для страны направлений научных исследований на региональном уровне, а также создаст условия для роста научно-исследовательской работы студентов вуза.

В рамках полученного гранта в Мининском университете организуют серию обучающих мероприятий для студентов различных факультетов, проведут региональную конференцию “Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма на основе ландшафтного подхода”, а также другие научные, научно-популяризационные и научно-просветительские мероприятия.

Напомним, ранее Мининский университет выиграл грант на популяризацию науки в размере 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Мининский университет выделит 900 тысяч рублей на проекты студентов.

Кроме того сообщалось, что Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука НГПУ
Поделиться:
Новости по теме
13 апреля 2024 17:29  [694] Мининский университет выиграл грант на популяризацию науки в размере 4 млн рублей
10 апреля 2024 17:11  [560] Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых
16 марта 2024 17:24  [945] Мининский университет выделит 900 тысяч рублей на проекты студентов
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph