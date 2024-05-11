Мининский университет выиграл грант в размере 1 млн рублей на развитие науки Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Мининский университет стал обладателем гранта в размере 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба вуза, нижегородский университет стал единственным педагогическим вузом, который выиграл грант на поддержку студенческих объединений и научных сообществ. Всего в конкурсе, который организовало Минобрнауки России, принимали участие 286 вузов из 76 регионов страны.

Победителем конкурса стало студенческое научное объединение "Лаборатория развития научных кадров". В рамках гранта научное объедение будет реализовывать проект "Экокомпас: студенческая наука", который поможет привлечь студентов различных направлений подготовки в научные исследования для решения задач национального проекта "Экология" в Нижегородской области. Руководителем проекта является студентка магистратуры естественно-географического факультета Ольга Ватина, куратором - доцент, почетный работник охраны природы России Надежда Киселева.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, проект "Экокомпас: студенческая наука" позволит объединить усилия молодых ученых в реализации значимых для страны направлений научных исследований на региональном уровне, а также создаст условия для роста научно-исследовательской работы студентов вуза.

В рамках полученного гранта в Мининском университете организуют серию обучающих мероприятий для студентов различных факультетов, проведут региональную конференцию “Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма на основе ландшафтного подхода”, а также другие научные, научно-популяризационные и научно-просветительские мероприятия.

Напомним, ранее Мининский университет выиграл грант на популяризацию науки в размере 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Мининский университет выделит 900 тысяч рублей на проекты студентов.

Кроме того сообщалось, что Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых.