Мининский университет выделит 900 тысяч рублей на проекты студентов Общество

Заключительная защита проектов в рамках образовательного форума "СОдействие" прошла в Мининском университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Из 22 студенческих инициатив было отобрано 8. На их финансирование будет направлено 900 тысяч рублей. Среди победителей проекты по экологии, профориентации, вожатского мастерства, студенческих театров, киноискусства и волонтерства.

"Содействие" - это ежегодное мероприятие, которое проводится с 2016 года. Самые актуальные проекты получают от вуза материальную поддержку.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, сначала вуз проводит обучение по проектной деятельности, а потом студенты оформляют свои инициативы и защищают их перед жюри.

"Отмечу, что многие масштабные проекты наших студентов, которые впоследствии выиграли федеральные гранты, впервые были представлены именно на "СОдействии" - рассказал Виктор Сдобняков.

По результатам финала, до конца текущего года в Мининском университете реализуют 8 проектов. Среди них образовательный курс “Классная работа”, кинофестиваль “Взгляд”, театральная мастерская “Других таких нет”, межрегиональный фестиваль вожатского мастерства “Капитаны счастливого детства” и другие.

Ранее сообщали, что в марте Мининский университет проведет Дни открытых дверей

Фото: пресс-служба НГПУ