Мининский университет выиграл грант на популяризацию науки в размере 4 млн рублей Общество

Мининский университет выиграл грант в размере 4 млн рублей на популяризацию науки. Как сообщает пресс-служба вуза, организатором конкурса является Министерство науки и высшего образования РФ в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

Всего на конкурс было подано 28 заявок. Проект Мининского университета “Курс на науку!” стал вторым.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, программа, с которой Мининский университет вошел в «Приоритет - 2030», предусматривает повышение качества школьного образования по физике для достижения технологического суверенитета.

"Неотъемлемым инструментом здесь является технологическое просвещение. Так, в прошлом году контентом по науке через федеральный фестиваль "Научный форсайт" мы очно охватили более 100 тысяч детей, а наши ролики с известными учеными Нижнего и России посмотрели более 2 млн человек. Наш новый медиа-проект позволит рассказать об открытиях, которые происходят рядом с нами, а также способствовать развитию научно-исследовательских школ среди старшеклассников", - отметил Виктор Сдобняков.

В рамках проекта будут создавать и распространять материалы об ученых, которые работают в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Будут освещаться их научные достижения : короткие лекции, интервью, научно-популярные статьи, клипы про полезность знаний в части естественных наук в обычной жизни. Все материалы будут размещать на странице проекта .

Ранее сообщалось, что Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина