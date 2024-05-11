Производство мебели выросло на 67% в Нижегородской области Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 6,1% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Так, за отчетный период максимальный рост объемов производства зафиксирован в сфере производства мебели (+67,5%), а также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+62,0%).

Кроме того, в I квартале 2024 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 83,7% выросло производство аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления, крепежных изделий и винтов – на 83,7%, а также на 62,4% увеличилось производство грузовых автотранспортных средств.

"Что касается пищевой промышленности, то наибольший рост зафиксирован в производство макарон и аналогичных мучных изделий (+92,6%) , производстве творога (+ 10,2%) и мороженого (+6,3%)", - пояснили в Нижегородстате.

Напомним, производство станков выросло в 1,5 раза в Нижегородской области по итогам 2023 года.