"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
15 мая 2024 16:50  [68] Производство мебели выросло на 67% в Нижегородской области
14 мая 2024 18:59  [295] Финразвездка зафиксировала всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК
08 мая 2024 10:52  [748] Владимир Путин поручил кабмину скорректировать нацпроекты и представить 11 новых
08 мая 2024 09:15  [592] Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2023 год
07 мая 2024 15:55  [545] Нижегородского ЦНИИ "Буревестник" передал минобороны РФ новую партию минометов
06 мая 2024 18:14  [583] Около 680 тонн семенного картофеля экспортировали из Нижегородской области
04 мая 2024 15:19  [669] Нижегородские компании могут принять участие в фестивале "Сделано в России"
04 мая 2024 09:17  [704] Нижегородцы могут принять участие в публичных слушаниях по исполнению горбюджета за 2023 год
02 мая 2024 17:15  [739] Минфин Нижегородской области погасил часть госдолга в 213,3 млн рублей
02 мая 2024 16:22  [633] Михаил Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина
Экономика

Производство мебели выросло на 67% в Нижегородской области

15 мая 2024 16:50  [68] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 6,1% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Так, за отчетный период максимальный рост объемов производства зафиксирован в сфере производства мебели (+67,5%), а также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+62,0%).

Кроме того, в I квартале 2024 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 83,7% выросло производство аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления, крепежных изделий и винтов – на 83,7%, а также на 62,4% увеличилось производство грузовых автотранспортных средств.

"Что касается пищевой промышленности, то наибольший рост зафиксирован в производство макарон и аналогичных мучных изделий (+92,6%) , производстве творога (+ 10,2%) и мороженого (+6,3%)", - пояснили в Нижегородстате.

Напомним, производство станков выросло в 1,5 раза в Нижегородской области по итогам 2023 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
11 апреля 2022 19:01  [1647] Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph