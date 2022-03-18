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Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10% благодаря нацпроекту. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Согласно информации, бережливые технологии, внедренные в рамках нацпроекта "Производительность труда", позволили ООО "Нижегородский лескомбинат" более чем на 10% повысить выработку на участке производства фанеры.
Также увеличился общий объем производства и заказов, что позволило не только сохранить коллектив, но и создать почти 100 новых рабочих мест.
Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, специалисты Регионального центра компетенций обучили применению бережливых технологий на предприятии почти 80 сотрудников и подготовили одного внутреннего тренера.
Ранее сообщалось, что план по участию нижегородских предприятий в нацпроекте "Производительность труда" перевыполнен на 23%.
Также напомним, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров в "Производительности труда" в рейтинге эффективности реализации нацпроекта, составленном Министерством экономического развития Российской Федерации.
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