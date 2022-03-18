Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
11 апреля 2022 19:01  [1] Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10%
11 апреля 2022 16:33  [101] ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков
11 апреля 2022 16:14  [107] Клиенты банка "Открытие" заработали за март на сберегательных продуктах 4 млрд рублей
11 апреля 2022 15:28  [128] Клиенты ОМК смогут отследить доставку своих заказов железнодорожным транспортом
11 апреля 2022 13:58  [166] Нижегородские предприятия могут принять участие в онлайн-встречах по импортозамещению с компаниями из регионов России
11 апреля 2022 11:53  [167] Клиенты ВТБ вернули 100 млн рублей через упрощенный налоговый вычет
11 апреля 2022 11:36  [217] Владимир Путин рассказал об основных мерах поддержки АПК
09 апреля 2022 16:58  [673] Семинар по работе с госконтрактами в условиях санкций проведут для нижегородских предпринимателей
08 апреля 2022 19:40  [862] Три нижегородских предприятия признаны лучшими в сфере промышленного туризма России
08 апреля 2022 16:47  [615] ВТБ в первом квартале 2022 года на треть увеличил продажи ипотеки в Поволжье
Бизнес

Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10%

11 апреля 2022 19:01  [1] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10% благодаря нацпроекту. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, бережливые технологии, внедренные в рамках нацпроекта "Производительность труда", позволили ООО "Нижегородский лескомбинат" более чем на 10% повысить выработку на участке производства фанеры.

Также увеличился общий объем производства и заказов, что позволило не только сохранить коллектив, но и создать почти 100 новых рабочих мест.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, специалисты Регионального центра компетенций обучили применению бережливых технологий на предприятии почти 80 сотрудников и подготовили одного внутреннего тренера.

Ранее сообщалось, что план по участию нижегородских предприятий в нацпроекте "Производительность труда" перевыполнен на 23%.

Также напомним, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров в "Производительности труда" в рейтинге эффективности реализации нацпроекта, составленном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производство Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph