Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10% Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10% благодаря нацпроекту. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, бережливые технологии, внедренные в рамках нацпроекта "Производительность труда", позволили ООО "Нижегородский лескомбинат" более чем на 10% повысить выработку на участке производства фанеры.

Также увеличился общий объем производства и заказов, что позволило не только сохранить коллектив, но и создать почти 100 новых рабочих мест.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, специалисты Регионального центра компетенций обучили применению бережливых технологий на предприятии почти 80 сотрудников и подготовили одного внутреннего тренера.

Ранее сообщалось, что план по участию нижегородских предприятий в нацпроекте "Производительность труда" перевыполнен на 23%.

Также напомним, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров в "Производительности труда" в рейтинге эффективности реализации нацпроекта, составленном Министерством экономического развития Российской Федерации.