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Общество

Эн+ успешно обеспечил повторное теплоснабжение жителей Нижнего Новгорода

15 мая 2024 17:11  [33] Общество

Фото: Волгаэнерго

Группа компаний "Волгаэнерго" (входит в российский холдинг Эн+) успешно возобновила подачу отопления жителям и в социальные учреждения Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально завершился 25 апреля. Тогда же началась подготовка к новому осенне-зимнему периоду с дальнейшей опрессовкой и ремонтом труб.

Однако на фоне существенного снижения температуры было принято решение о возобновлении теплоснабжения, начиная с 6 мая. Энергетики ГК "Волгаэнерго" справились с задачей в течение трех дней.

"Благодаря слаженной работе наших специалистов отопление оперативно было подключено к 1517 домам, что составляет 97% от общего количества жилого фонда. Также тепло было запущенно в 200 социальных учреждений, в числе которых детские сады, школы и больницы", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

По словам Гаврюшенко, все предприятия ГК "Волгаэнерго" в ходе отопительного сезона обеспечили режимы теплоснабжения согласно утвержденным температурным графикам, без отклонений.

ГК "Волгаэнерго" (Эн+) обслуживает около 1,5 тысяч домов, в которых проживает порядка 400 тысяч нижегородцев и около 200 социальных объектов, включая школы, больницы и досуговые клубы.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение Эн+
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