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Общество

Мэрия опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове

30 октября 2023 14:27  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект планировки территории для продления метрополитена в Сормовском районе вынесен на общественные обсуждения. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проект был разработан для территории в границах улиц Станционная, Коминтерна, Сормовского шоссе и улицы Бурнаковской.

В рамках продления метрополитена запланировано строительство станции "Сормовская" мелкого заложения, тоннелей протяженностью 2,8 км, а также электродепо.

Также проектом предусмотрена реконструкция 700 метров четырехполосной дороги с выделенной полосой для общественного транспорта и тротуарами.

Выходы со станции будут выводить на улицы Станционная, Локомотивная, Щербакова, а также к платформе электричек "Сормово".

В рамках строительства новой станции метро будет ликвидирована железнодорожная станция "Варя" и ведущие к ней ж/д пути. Отмечается, что эти объекты после реализации проекта утратят необходимость.

Общественные обсуждения проекта стартовали сегодня и продлятся до 8 ноября. С материалами можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

Новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной. 

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит с площади Сенной запустят в 4 квартале 2023 года.

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Теги:
Метро Строительство
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