Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Сормовскому району исполнилось 100 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
16 мая 2024 09:37  [84] Глеб Никитин принял участие в открытии новой роботизированной фермы в Урене
16 мая 2024 09:14  [89] Нижегородская область в апреле сэкономила на торгах 163,8 млн рублей
15 мая 2024 16:50  [282] Производство мебели выросло на 67% в Нижегородской области
14 мая 2024 18:59  [349] Финразвездка зафиксировала всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК
08 мая 2024 10:52  [761] Владимир Путин поручил кабмину скорректировать нацпроекты и представить 11 новых
08 мая 2024 09:15  [605] Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2023 год
07 мая 2024 15:55  [554] Нижегородского ЦНИИ "Буревестник" передал минобороны РФ новую партию минометов
06 мая 2024 18:14  [588] Около 680 тонн семенного картофеля экспортировали из Нижегородской области
04 мая 2024 15:19  [676] Нижегородские компании могут принять участие в фестивале "Сделано в России"
04 мая 2024 09:17  [719] Нижегородцы могут принять участие в публичных слушаниях по исполнению горбюджета за 2023 год
Экономика

Нижегородская область в апреле сэкономила на торгах 163,8 млн рублей

16 мая 2024 09:14  [89] Экономика

Нижегородская область в апреле 2024 года сэкономила на торгах 163,8 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Согласно информации, в апреле было проведено 142 аукциона на 3,2 мрлд рублей.

Так, 90,3 млн рублей было сэкономлено при проведении капремонта соцучреждений, экономия при выполнении работ по ремонту и содержанию дорог составила 18 млн рублей, ещё 9,9 млн удалось сэкономить при закупках компьютерного, периферийного и видеооборудования.

В среднем на один состоявшийся лот было подано 4,3 заявки, уточнили в ведомстве.

Всего за 4 месяца 2023 году экономия по торгам правительства Нижегородской области составила 494,9 млн рублей. С начала года было проведено 370 аукционов на 14,7 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, в среднем, около 5 заявок участников.

Напомним, что экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в 2023 году составила 2,8 млрд рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет торги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph