Нижегородская область в апреле сэкономила на торгах 163,8 млн рублей Экономика

Нижегородская область в апреле 2024 года сэкономила на торгах 163,8 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Согласно информации, в апреле было проведено 142 аукциона на 3,2 мрлд рублей.

Так, 90,3 млн рублей было сэкономлено при проведении капремонта соцучреждений, экономия при выполнении работ по ремонту и содержанию дорог составила 18 млн рублей, ещё 9,9 млн удалось сэкономить при закупках компьютерного, периферийного и видеооборудования.

В среднем на один состоявшийся лот было подано 4,3 заявки, уточнили в ведомстве.

Всего за 4 месяца 2023 году экономия по торгам правительства Нижегородской области составила 494,9 млн рублей. С начала года было проведено 370 аукционов на 14,7 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, в среднем, около 5 заявок участников.