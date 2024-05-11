Нижегородская область в апреле сэкономила на торгах 163,8 млн рублей

Нижегородская область в апреле 2024 года сэкономила на торгах 163,8 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Согласно информации, в апреле было проведено 142 аукциона на 3,2 мрлд рублей.
Так, 90,3 млн рублей было сэкономлено при проведении капремонта соцучреждений, экономия при выполнении работ по ремонту и содержанию дорог составила 18 млн рублей, ещё 9,9 млн удалось сэкономить при закупках компьютерного, периферийного и видеооборудования.
В среднем на один состоявшийся лот было подано 4,3 заявки, уточнили в ведомстве.
Всего за 4 месяца 2023 году экономия по торгам правительства Нижегородской области составила 494,9 млн рублей. С начала года было проведено 370 аукционов на 14,7 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, в среднем, около 5 заявок участников.Напомним, что экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в 2023 году составила 2,8 млрд рублей.
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