Прожиточный минимум в России увеличат почти на 15% в 2025 году Общество

Прожиточный минимум в России в 2025 году поднимут на 14,8% - до 17 733 рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий проект постановления Минтруда РФ.

Согласно информации, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль.

Рост прожиточного минимума означает и сопутствующую индексацию социальных пенсий и пособий.

Напомним, что с января 2024 года в Нижегородской области увеличился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Напомним, его величина на душу населения составила 14 526 рублей, для трудоспособного населения - 15 833 рубля, для пенсионеров - 12 492 рубля, для детей - 14 090 рублей.

Также с 1 января 2024 года МРОТ вырос до 19 242 рублей. При этом Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.