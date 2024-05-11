Дороги девяти объектов в Нижнем Новгороде ремонтируют по национальному проекту Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонтируются дороги девяти объектов. Об этом сообщил директор МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" Андрей Левдиков.

По его словам, в настоящее время работы идут на улицах Усилова, Гвоздильной и Волочильной. По улицам Фруктовой и Гужевой подрядчик приступил к установке бортового камня. Директор управления уточнил, что путепровод на 437 км по Комсомольскому шоссе на сегодняшний день готов на 90%. Здесь положили новое асфальтное покрытие. В скором времени дорожники начнут ремонтировать деформационные швы. Также на 70% выполнен ремонт эстакады на Московском шоссе. Здесь закончены работы по фрезерованию старого покрытия и начали укладывать новое покрытие.

Кроме того, продолжается ремонт дороги на Московском шоссе на участке от Комсомольского шоссе до выезда из города, протяженностью более 6 км. Здесь работы выполнены на 90%. Рабочие завершили укладку покрытия из асфальтобетонной смеси. Началось обустройство остановочных пунктов, а так же проходят лабораторные испытания покрытия.

На 4 км путепровода Московского шоссе через улицу Кузбасскую идет 3-й этап работ. Техническая готовность объекта составляет 67%. По данным директора ГУММиДа Андрея Левдикова, подрядчик работает с опережением графика. В настоящее время идет ремонт балок, опор моста, ригелей путепровода, лестничных сходов. Кроме того, меняют опорные части и деформационные швы, обустраивают ливневую канализацию. Из шести полос на мосту для движения открыты четыре – по две в одну и другую стороны.

Ранее сообщалось, что более 2 млн кв.м дорог восстановили за 5 лет в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Кроме того, произведено устройство 254,6 км дорожного и тротуарного бортового камня, а также 7,5 км перильных и 4,3 км барьерных ограждений. Нанесено более 263 км дорожной разметки термопластиком.



