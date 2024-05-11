Нижегородские музеи вышли в финал Национальной премии в области музейного дела Культура и отдых

Фото: vk.com/museum_sarov

Эксперты Министерства культуры РФ определило финалистов первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева.

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Согласно информации, национальная премия была учреждена с целью с целью поиска и поощрения музеев, их работников и представителей общественности, реализовавших проекты в области музейного дела и внесших существенный вклад в его развитие.

Заявки на соискание премии подали представители 76 регионов России. Всего на первый сезон поступило 687 заявок, которые претендуют на победу в 16 номинациях, таких как "Музей года", "Музейный руководитель", "Научный сотрудник", "Реставратор", "Хранитель", "Пиар-кампания музея" и другие.

В список финалистов вошли по 7 лидеров конкурсного отбора в каждой из номинаций, а также 9 лидеров номинации "Музей года".

Как сообщили организаторы, Нижегородская область вошла в ТОП-3 регионов по количеству поданных заявок - 40.

Среди финалистов премии Минкультуры оказались МБУК "Городской музей" (г.Саров) (номинация "Музейный смотритель"), АО "Выксунский металлургический завод" (номинация "Спецпроект музея") и ГБУК "Русский музей фотографии" (номинация "Экскурсовод").



"Мы видим живой отклик музейного сообщества на объявление Национальной премии - 678 заявок, в том числе из новых регионов России. И эксперты отмечают, что выбор финалистов был непростым. Профессиональный конкурс нужен, чтобы дать свежие ориентиры для отрасли, создать шкалу достижений, с которой можно сверяться, рассматривать чужой опыт как импульс для собственного движения вперёд", – подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Стоит отметить, что лауреатов премии из числа финалистов предстоит выбрать самим соискателям. Список победителей будет оглашён на церемонии награждения, которая состоится 23 мая на Международном музейном фестивале "Интермузей".