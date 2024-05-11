Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 мая 2024 10:30  [87] Бесплатные экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода проведут в "Ночь музеев"
18 мая 2024 09:20  [110] Евгений Люлин: "Музеи позволяют нам познать прошлое"
17 мая 2024 16:35  [241] Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 16:15  [220] Нижегородские музеи вышли в финал Национальной премии в области музейного дела
17 мая 2024 16:04  [213] Нижегородский хоровой колледж и гимназия при Белорусской академией музыки стали партнерами
17 мая 2024 14:27  [301] Музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области
17 мая 2024 11:51  [246] VR-экскурсии по речному Нижнему Новгороду и городам области стали доступны в ТИЦ
17 мая 2024 11:11  [225] Более 2000 мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках статуса "Культурная столица – 2024"
16 мая 2024 13:42  [369] "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт на площади Минина и Пожарского 27 июля
16 мая 2024 11:17  [361] Второе отделение Центра военно-патриотического воспитания открылось в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Бесплатные экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода проведут в "Ночь музеев"

18 мая 2024 10:30  [87] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемнадцать бесплатных экскурсий по историческим местам Нижнего Новгорода проведут 18 мая в "Ночь музеев". Об этом сообщает городской департамент культуры.

Как отметили в департаменте, историческая часть Нижнего Новгорода – это музей под открытым небом. Экскурсии по Большой Покровской, Рождественской, Верхневолжской набережной объединены общей концепцией экскурсионных маршрутов – "Нижегородские улицы хранят семейные истории".Кроме того всего одну ночь в рамках акции будут работать креативные фотозоны. Они будут расположены около к/т Октябрь, Технического музея, около сквера Свердлова, на Театральной площади и площади Горького. На каждой фотозоне можно будет сделать фото с  какой-либо исторической личностью.

Так, во время экскурсии  "Максим Горький - не только "буревестник революции", но и муж, отец, друг" можно будет узнать каким мужем был великий писатель и каким он был отцом для своих детей. А также о дружбе писателя Максима Горького и оперного певца Федора Шаляпина – и о том, что стало причиной разрыва двух близких друзей.

Экскурсия "Рождественские семьи" расскажет о купеческих семейных традициях, а также о легендах и историях семей Строгановых, Бугровых, Блиновых, Рукавишниковых.

На экскурсии "От Рукавишниковых до Чкалова: истории нижегородских семей" можно будет узнать о семьях Каменских, Кабачинских, Рукавишниковых, Сироткиных, Чкаловых.

Экскурсия "Нижегородские семьи: любовь, династии, политика" раскроет историю братьев Свердловых, историю любви Шаляпина и Торнаги, и затронет любовную историю первого царя династии Романовых.

Маршрут экскурсии "Добролюбовские места Нижнего Новгорода" проляжет от памятника Н.Добролюбову на площади Театральной по улицам
Б.Покровская, набережной Лыковая дамба, улице Пожарского и площади Минина и расскажет об известных и неизвестных страницах жизни Николая Добролюбова и членов его семьи.

Отметим, что зарегистрироваться на экскурсии в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев" можно на сайте ночьмузеев.рф

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" запустят бесплатный шаттл до Щёлоковского хутора.

Также сообщалось, что в "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде продлили работу общественного транспорта.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ночь музеев Экскурсия
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2024 16:30  [258] Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" будет работать дольше обычного
16 мая 2024 14:49  [508] Бесплатный шаттл запустят в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев"
14 мая 2024 12:11  [498] Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в Нижнем Новгороде 18 мая
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph