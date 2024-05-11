Бесплатные экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода проведут в "Ночь музеев" Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемнадцать бесплатных экскурсий по историческим местам Нижнего Новгорода проведут 18 мая в "Ночь музеев". Об этом сообщает городской департамент культуры.

Как отметили в департаменте, историческая часть Нижнего Новгорода – это музей под открытым небом. Экскурсии по Большой Покровской, Рождественской, Верхневолжской набережной объединены общей концепцией экскурсионных маршрутов – "Нижегородские улицы хранят семейные истории".Кроме того всего одну ночь в рамках акции будут работать креативные фотозоны. Они будут расположены около к/т Октябрь, Технического музея, около сквера Свердлова, на Театральной площади и площади Горького. На каждой фотозоне можно будет сделать фото с какой-либо исторической личностью.

Так, во время экскурсии "Максим Горький - не только "буревестник революции", но и муж, отец, друг" можно будет узнать каким мужем был великий писатель и каким он был отцом для своих детей. А также о дружбе писателя Максима Горького и оперного певца Федора Шаляпина – и о том, что стало причиной разрыва двух близких друзей.

Экскурсия "Рождественские семьи" расскажет о купеческих семейных традициях, а также о легендах и историях семей Строгановых, Бугровых, Блиновых, Рукавишниковых.

На экскурсии "От Рукавишниковых до Чкалова: истории нижегородских семей" можно будет узнать о семьях Каменских, Кабачинских, Рукавишниковых, Сироткиных, Чкаловых.

Экскурсия "Нижегородские семьи: любовь, династии, политика" раскроет историю братьев Свердловых, историю любви Шаляпина и Торнаги, и затронет любовную историю первого царя династии Романовых.

Маршрут экскурсии "Добролюбовские места Нижнего Новгорода" проляжет от памятника Н.Добролюбову на площади Театральной по улицам

Б.Покровская, набережной Лыковая дамба, улице Пожарского и площади Минина и расскажет об известных и неизвестных страницах жизни Николая Добролюбова и членов его семьи.

Отметим, что зарегистрироваться на экскурсии в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев" можно на сайте ночьмузеев.рф

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" запустят бесплатный шаттл до Щёлоковского хутора.

Также сообщалось, что в "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде продлили работу общественного транспорта.