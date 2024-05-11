Нижегородская гимнастка Арина Аверина перенесла операцию на руке

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Пятикратная чемпионка мира, двукратная абсолютная чемпионка Европы и трехкратная абсолютная чемпионка России Арина Аверина перенесла операцию на руке. Как сообщает pravda-nn.ru операция прошла успешно.
В настоящее время самочувствие 25-летней спортсменки хорошее.
"Рука теперь как новенькая. Спасибо большое хирургу, Гришину Владимиру Михайловичу и всем врачам", — написала спортсменка.
О том, какая именно травма стала причиной операции и при каких условиях нижегородка повредила руку — не сообщается. В конце апреля сестра-близняшка Арины Дина Аверина также пережила операцию на руке.
Напомним, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру 23 февраля текущего года.
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