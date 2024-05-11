Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершен Общество

В Нижнем Новгороде заканчивается отопительный сезон. Как сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры, в связи с установлением нормативной среднесуточной температуры воздуха теплоснабжающим, теплосетевым организациям с 20 мая даны рекомендации перейти на летний режим работы и отключить от систем отопления промышленные предприятия, больницы, школы, детские сады, жилые и многоквартирные дома.

После этого ресурсоснабжающие организации начнут проверку всех систем и подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершили 25 апреля. Однако в связи с похолоданием глава города Юрий Шалабаев распорядился включить отопление в социальных учреждениях города. После чего подача тепла была возобновлена в жилые дома Нижнего Новгорода.