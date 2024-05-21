Реверсивное движение введут при реконструкции моста Нижегородской ГЭС

Фото:
Реверсивное движение введут во время реконструкции моста на дамбе Нижегородской ГЭС в Городецком районе с 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".
В настоящее время по переправе запрещено движение большегрузов и любых транспортных средств общей массой более 15 тонн.
Скоростной режим ограничен до 30 км/ч, а минимальная дистанция между транспортными средствами должна быть не меньше 15 метров.
"После завершения реконструкции моста ширина каждой из двух полос увеличится с 3,5 метра до 4 метров. На мосту обустроят безопасный тротуар установят ограждения и сооружения для очистки дождевого стока с проезжей части моста",- пояснили в ведомстве.
Также будут сняты ограничения по массе проезжающего транспорта.
Напомним, в середине апреля начался внеплановый ремонт на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+