Реверсивное движение введут при реконструкции моста Нижегородской ГЭС Общество

Фото: пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

Реверсивное движение введут во время реконструкции моста на дамбе Нижегородской ГЭС в Городецком районе с 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".

В настоящее время по переправе запрещено движение большегрузов и любых транспортных средств общей массой более 15 тонн.

Скоростной режим ограничен до 30 км/ч, а минимальная дистанция между транспортными средствами должна быть не меньше 15 метров.

"После завершения реконструкции моста ширина каждой из двух полос увеличится с 3,5 метра до 4 метров. На мосту обустроят безопасный тротуар установят ограждения и сооружения для очистки дождевого стока с проезжей части моста",- пояснили в ведомстве.

Также будут сняты ограничения по массе проезжающего транспорта.

Напомним, в середине апреля начался внеплановый ремонт на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе.