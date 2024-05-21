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Общество

Сдвоенные "Ласточки" продолжат курсировать из Нижнего Новгорода в Москву

22 мая 2024 09:24  [106] Общество

Сдвоенные составы скоростного поезда "Ласточка" продолжат курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва 24 и 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 24 мая в 20:50, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13.

Из Нижнего Новгорода поезд отправится в Москву 25 мая в 04:51 и прибудет в российскую столицу в 09:19.

Напомним, что сдвоенные составы скоростного поезда "Ласточка" начали курсировать из Нижнего Новгорода в Москву и по маршруту Нижний Новгород – Киров в мае.

Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.

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Теги:
ГЖД поезда
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