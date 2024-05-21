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Общество

Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" прошел в Нижегородской области

22 мая 2024 12:04  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

IV гастрономический фестиваль "Арзамасский трактирщик" прошел в Арзамасе в минувшие выходные. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в этом году гастрофестиваль был посвящен юбилею великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Посетители фестиваля еды смогли угоститься любимыми блюдами поэта: запеченным картофелем с яйцом и сливочным маслом, розовыми блинчиками на свекольном отваре - блюдом по рецепту няни Арины Родионовны - и моченой морошкой. Кроме того, в меню вошли картофельная запеканка со щукой, буханец с арзамасским гусем, луковые пончики, гречка по-купечески и многое другое.

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Канцеляров отметил, что фестиваль стал одной из визитных карточек Арзамаса, и что подобные мероприятия поспособствуют развитию туризма и индустрии гостеприимства.

За всё время проведения гастрофеста сформировалось объединение постоянных участников. В этом году к ним присоединились еще два предприятия общественного питания. В итоге 10 ресторанов готовили аутентичные блюда с арзамасским колоритом.

Напомним, впервые "Арзамасский трактирщик" прошел в 2021 году. Его организаторами являются администрация Арзамаса, АНО УК "Саровско-Дивеевский кластер". Гастрономический фестиваль является одним из победителей Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".

Ранее сообщалось, что ведущие рестораторы по приглашению ОМК оценят общепит Выксы.

Также сообщалось, что фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове.

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Теги:
Арзамас Рестораны Фестиваль
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