Новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT выявили в России Общество

На территории России выявлен новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, указав при этом, что в стране по-прежнему доминирует штамм омикрон.

В процессе наблюдения, анализа и оценки вируса можно выявить даже единичные новые геноварианты, отметили в ведомстве. Так, за весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе три случая вариантов KP.2, пять случаев KP.1.1 и 170 случаев KS.1.

Но все они не опаснее других разновидностей коронавирусной инфекции, успокоили специалисты Роспотребнадзора. Для FLiRT, как и для "омикрона", характерны кашель, высокая температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Для сохранения здоровья рекомендуется чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, проветривать помещения, а также избегать общения с больными людьми.

Ранее телеканал "360" сообщал, что по оценке вирусологов, штамм коронавируса FLiRT очень заразен, но характеризуется низкой смертностью.

Напомним, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.