Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2024 13:29  [6] Детский городок и площадка для выгула собак появятся в Московском районе
22 мая 2024 13:20  [15] Новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT выявили в России
22 мая 2024 12:55  [79] Первый в стране цифровой проект для популяризации ГТО представили на конференции "ЦИПР"
22 мая 2024 12:34  [86] Региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" прошел на Автозаводской ТЭЦ
22 мая 2024 12:04  [100] Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" прошел в Нижегородской области
22 мая 2024 11:19  [129] Доброволец из Нижнего Новгорода: "Я решил присоединиться к защитникам Отечества"
22 мая 2024 10:53  [188] Благоустройство дворов по программе ФКГС началось в Дзержинске 
22 мая 2024 09:49  [139] Нижегородцы могут стать участниками экоакции "Зов природы"
22 мая 2024 09:24  [184] Сдвоенные "Ласточки" продолжат курсировать из Нижнего Новгорода в Москву
22 мая 2024 09:02  [178] Нижегородская область в рамках "ЦИПР-2024" показала IT-проекты гостям из Республики Беларусь
Общество

Новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT выявили в России

22 мая 2024 13:20  [15] Общество

На территории России выявлен новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, указав при этом, что в стране по-прежнему доминирует штамм омикрон.

В процессе наблюдения, анализа и оценки вируса можно выявить даже единичные новые геноварианты, отметили в ведомстве. Так, за весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе три случая вариантов KP.2, пять случаев KP.1.1 и 170 случаев KS.1.

Но все они не опаснее других разновидностей коронавирусной инфекции, успокоили специалисты Роспотребнадзора. Для FLiRT, как и для "омикрона", характерны кашель, высокая температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Для сохранения здоровья рекомендуется чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, проветривать помещения, а также избегать общения с больными людьми.

Ранее телеканал "360" сообщал, что по оценке вирусологов, штамм коронавируса FLiRT очень заразен, но характеризуется низкой смертностью.

Напомним, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
27 марта 2024 17:39  [818] Препарат от коронавируса "Мир-19" зарегистрировали в России
25 декабря 2023 15:50  [809] Коронавирус JN.1 вытеснил другие подвиды заболевания в мире
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph