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Экономика

Правительство региона и "Хэдхантер" будут развивать рынок труда в Нижегородской области

22 мая 2024 15:58  [57] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков в рамках конференции "ЦИПР" подписали договор о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сказал губернатор Глеб Никитин отметил, компанию "Хэдхантер" заинтересовал ИТ-кампус "НЕЙМАРК".

"Общими усилиями сторон будут проходить подготовка профильных специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, развитие научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности студентов кампуса", – отметил Глеб Никитин.

Кандидаты, которые прошли обучение в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК", в своих резюме на hh.ru будут получать спецотметки, которые подтверждают прохождение программы кампуса.

Кроме того, совместная работа будет направлена на повышение квалификации специалистов и повышение уровня научных исследований на территории ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", первая сетевая программа которого стартует уже этой осенью на базе нижегородской ВШЭ.

Директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и директор ООО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков также подписали соглашение о сотрудничестве для реализации и развития проекта ИТ-кампуса на территории Нижегородской области. Договор направлен на развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности в области информационных и инфокоммуникационных технологий, искусственного интеллекта и систем принятия решений, микроэлектроники, телекоммуникаций, программно-аппаратных комплексов, защиты информации, беспилотных технологий, интернета вещей и смешанной реальности и других направлений инфотеха.

Помимо этого, Нижегородская область и "Хэдхантер" создадут совместные рабочие и экспертные группы, центры экспертизы, планируют совместное участие в выставках, конференциях, презентациях и других мероприятиях.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Напомним, что главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России"  проходит в  Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года – трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных".

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Теги:
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