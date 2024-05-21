Одностороннее движение транспорта будет введено по улице Марата в Нижнем Новгороде

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Одностороннее движение транспорта введут с 13 июня на улице Марата в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", изменения в организации дорожного движения вводятся в целях обеспечения свободного проезда автомобилей.В частности, ограничения будут действовать по местному проезду от улицы Марата к улице Революционной, в районе дома №27 по Марата.
Согласно сообщению, на участках этих улиц будет введен запрет на остановку и стоянку автомобилей. Транспортные средства, которые будут припаркованы в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на охраняемую стоянку.
Автомобилистов просят заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что схема дорожного движения в Нижнем Новгороде изменится на ряде участков.
Также сообщалось, что движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано.
Кроме того, сообщалось, что на улица Ногина в Сормове до 9 июня ограничено движение транспорта.
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