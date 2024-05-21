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Общество

Одностороннее движение транспорта будет введено по улице Марата в Нижнем Новгороде

22 мая 2024 18:25  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Одностороннее движение транспорта введут с 13 июня на улице Марата в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", изменения в организации дорожного движения вводятся в целях обеспечения свободного проезда автомобилей.

В частности, ограничения будут действовать по местному проезду от улицы Марата к улице Революционной, в районе дома №27 по Марата.

Согласно сообщению, на участках этих улиц будет введен запрет на остановку и стоянку автомобилей. Транспортные средства, которые будут припаркованы в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на охраняемую стоянку. 

Автомобилистов просят заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что схема дорожного движения в Нижнем Новгороде изменится на ряде участков.

Также сообщалось, что движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано.

Кроме того, сообщалось, что на улица Ногина в Сормове до 9 июня ограничено движение транспорта.

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Теги:
движение Транспорт
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