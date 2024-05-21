Почти 45 протоколов за нелегальную торговлю составлено в Советском районе Общество

В Советском районе Нижнего Новгорода с начала года провели 85 рейдов по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли.

Как сообщает районная администрация, в результате проверок было составлено 44 протокола об административных правонарушениях.

Во время регулярных инспекций сотрудники администрации района посещают самые проблемные участки нелегальной торговли, а также те места, о которых сигнализируют жители.

Безответственные продавцы часто организуют продажу товара в непредназначенных для этого местах. Среди выявленных нарушений - мусор, нарушения правил благоустройства. Кроме того, нередко торговцы просто мешают горожанам, устанавливая свои точки на пешеходных дорожках и тротуарах, а также газонах.

С предпринимателями проводятся профилактические беседы, а все составленные во время проверок протоколы направляются в мировой суд.

Также во время инспекций обращается внимание на состояние торговых точек и территорий, которые прилегают к ним. Руководству разрешенных торговых объектов выдаются рекомендации и замечания по внешнему виду объектов, по уборке территории и ликвидации незаконной рекламы.

Напомним, торговый павильон снесли на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю алкоголем.

Ранее сообщалось, что незаконную уличную торговлю пресекли в микрорайоне Верхние Печеры.

Также сообщалось, что в Приокском районе составили более 100 протоколов за нелегальную торговлю.