Участники премии "Займись делом!" представят свою продукцию на ярмарке в Семенове Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участники премии "Займись делом!" из Нижнего Новгорода, Семеновского, Борского муниципальных округов представят свою продукцию на ярмарке в Семенове 26 мая. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ярмарка пройдет в рамках Дня российского предпринимательства и будет организована региональным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участие в ярмарках дает возможность самозанятым повысить узнаваемость товаров, установить новые деловые контакты и обменяться опытом с коллегами.

"Поэтому наши специалисты включили в программу премии "Займись делом!" десять районных ярмарок, на которых для производителей будет организовано оборудованное всем необходимым торговое пространство. Важно, что все мероприятия приурочены к городским и муниципальным праздникам, это обеспечивает бизнесменам большую посещаемость", – отметил Максим Черкасов.

Кроме того, по данным регионального Минпромторга, у участников премии "Займись делом!" будет возможность выиграть до 300 минут бесплатного эфирного рекламного времени на трех крупных радиостанциях региона .

Помимо этого, на ярмарке будет работать мобильный консультационный пункт центра "Мой бизнес". Здесь самозанятым проведут индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса.

Для участия в премии "Займись делом!" необходима регистрация, которую можно пройти на сайтах: мойбизнес52.рф и мсп.рф. Подать заявку можно до 1 июля на официальном сайте премии займисьделом52.рф, а также в региональном центре "Мой бизнес". К участию в ярмарках допускаются физические лица и индивидуальные предприниматели старше 18 лет, которые зарегистрированы и работают на территории Нижегородской области и применяющие налог на профессиональный доход.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию на ярмарках в муниципалитетах.