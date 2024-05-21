Участники премии "Займись делом!" представят свою продукцию на ярмарке в Семенове

Фото:
Участники премии "Займись делом!" из Нижнего Новгорода, Семеновского, Борского муниципальных округов представят свою продукцию на ярмарке в Семенове 26 мая. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ярмарка пройдет в рамках Дня российского предпринимательства и будет организована региональным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участие в ярмарках дает возможность самозанятым повысить узнаваемость товаров, установить новые деловые контакты и обменяться опытом с коллегами.
"Поэтому наши специалисты включили в программу премии "Займись делом!" десять районных ярмарок, на которых для производителей будет организовано оборудованное всем необходимым торговое пространство. Важно, что все мероприятия приурочены к городским и муниципальным праздникам, это обеспечивает бизнесменам большую посещаемость", – отметил Максим Черкасов.
Кроме того, по данным регионального Минпромторга, у участников премии "Займись делом!" будет возможность выиграть до 300 минут бесплатного эфирного рекламного времени на трех крупных радиостанциях региона .
Помимо этого, на ярмарке будет работать мобильный консультационный пункт центра "Мой бизнес". Здесь самозанятым проведут индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса.
Для участия в премии "Займись делом!" необходима регистрация, которую можно пройти на сайтах: мойбизнес52.рф и мсп.рф. Подать заявку можно до 1 июля на официальном сайте премии займисьделом52.рф, а также в региональном центре "Мой бизнес". К участию в ярмарках допускаются физические лица и индивидуальные предприниматели старше 18 лет, которые зарегистрированы и работают на территории Нижегородской области и применяющие налог на профессиональный доход.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.
Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию на ярмарках в муниципалитетах.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+