Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
23 мая 2024 14:03  [33] Участники премии "Займись делом!" представят свою продукцию на ярмарке в Семенове
22 мая 2024 17:42  [249] Глеб Никитин и Евгений Дитрих приняли участие в спуске на воду трёх судов в Богородске
22 мая 2024 10:31  [359] "Ростелеком" закроет вакансии: новые тарифы на виртуальную АТС помогут бизнесу решить кадровый вопрос
21 мая 2024 16:13  [424] ЦИПР-2024: "Ростелеком" представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE
21 мая 2024 09:57  [372] Сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие
20 мая 2024 17:29  [389] Около 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям
20 мая 2024 15:21  [537] Нижегородские предприятия поставили госкомпаниям товаров и услуг на 26 млрд рублей
20 мая 2024 14:49  [376] Нижегородская область входит в топ-10 по привлечению льготных кредитов в бизнес
17 мая 2024 17:35  [688] Стриминговый сервис без доплат доступен нижегородцам
17 мая 2024 16:24  [508] Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информпортала мойбизнес52.рф
Бизнес

Участники премии "Займись делом!" представят свою продукцию на ярмарке в Семенове

23 мая 2024 14:03  [33] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участники премии "Займись делом!" из Нижнего Новгорода, Семеновского, Борского муниципальных округов представят свою продукцию на ярмарке в Семенове 26 мая.  Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ярмарка пройдет в рамках Дня российского предпринимательства и будет организована региональным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участие в ярмарках дает возможность самозанятым повысить узнаваемость товаров, установить новые деловые контакты и обменяться опытом с коллегами.

"Поэтому наши специалисты включили в программу премии "Займись делом!" десять районных ярмарок, на которых для производителей будет организовано оборудованное всем необходимым торговое пространство. Важно, что все мероприятия приурочены к городским и муниципальным праздникам, это обеспечивает бизнесменам большую посещаемость", – отметил Максим Черкасов.

Кроме того, по данным регионального Минпромторга, у участников премии "Займись делом!" будет возможность выиграть до 300 минут бесплатного эфирного рекламного времени на трех крупных радиостанциях региона .

Помимо этого, на ярмарке будет работать мобильный консультационный пункт центра "Мой бизнес". Здесь самозанятым проведут индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса.

Для участия в премии "Займись делом!" необходима регистрация, которую можно пройти на сайтах: мойбизнес52.рф и мсп.рф. Подать заявку можно до 1 июля на официальном сайте премии займисьделом52.рф, а также в региональном центре "Мой бизнес". К участию в ярмарках допускаются физические лица и индивидуальные предприниматели старше 18 лет, которые зарегистрированы и работают на территории Нижегородской области и применяющие налог на профессиональный доход.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию на ярмарках в муниципалитетах.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект самозанятые ярмарки
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2024 11:20  [474] Нижегородские самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию на ярмарках в муниципалитетах
22 апреля 2024 19:39  [733] Набор в проект для самозанятых "Займись делом" стартовал в Нижегородской области
17 апреля 2024 18:53  [557] Нижегородские самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг почти на 27 млн рублей
03 февраля 2024 09:35  [1069] Более чем на 40% увеличилась сумма льготных займов нижегородским самозанятым в "ГосМФО" в 2023 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph