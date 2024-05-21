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Общество

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и "Ростелеком-ЦОД" будут готовить специалистов в ИТ-сфере

24 мая 2024 11:07  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и группа компаний "Ростелеком-ЦОД" будут совместно развивать образовательную базу и готовить специалистов для сферы информационных технологий России. Как сообщает пресс-служба правительства региона, договор на конференции "ЦИПР" подписали советник губернатора Нижегородской области, директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и генеральный директор "Ростелеком-ЦОД" Сергей Бочкарев.

Стороны совместными усилиями будут работать над реализацией проекта межвузовского кампуса мирового уровня. Партнеры будут развивать образовательную и научно-исследовательскую деятельность в области ИТ, систему непрерывного образования, а также разрабатывать и продвигать актуальные программы обучения в научной и бизнес-среде.

По мнению сторон, благодаря совместной работе Нижегородская область сможет сократить нехватку квалифицированных кадров в цифровой индустрии.

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним,  фирма "1С" стала партнёром ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" в части подготовки специалистов.

Ранее сообщалось, что специалистов по кибербезопасности будут готовить ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НГТУ.

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Ростелеком Сотрудничество
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