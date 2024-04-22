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Происшествия

Более 30 уголовных дел из-за наркосодержащих растений возбудили в Нижегородской области в 2023 году

23 апреля 2024 11:45  [39] Происшествия

По итогам 2023 года в Нижегородской области было возбуждено 35 уголовных дел из-за незаконного оборота наркосодержащих растений. Об этом сообщили в Антинаркотической комиссии региона.

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2023" сотрудники полиции выявили 10 незаконных посевов наркосодержащих растений (3 - опийного мака, 7 - конопли), также было изъято 720 шт. растений (381 - мака, 339 – конопли).

Кроме того, было выявлено 4 человека, осуществляющих сбор дикорастущих наркосодержащих растений, вынесено 50 предписаний по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений, составлено 242 административных протокола.

Также в 2023 году в ГУ МВД России по Нижегородской области был принят ряд организационно-практических мер, направленных на повышение эффективности работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

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Теги:
Наркотики
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