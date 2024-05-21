Ученые ПИМУ создали метод экспресс-диагностики лимфоузлов при раке молочной железы Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде разработали метод экспресс-диагностики лимфоузлов при раке молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных видов рака у женщин во всем мире. При этом "золотым стандартом" диагностики считается гистологическое исследование, которое занимает до двух недель.

Новый метод экспресс-биопсии и разработанная система макроимиджинга уже показали свою эффективность на образцах сигнальных лимфоузлов, которые были взяты у 47 пациенток Нижегородского онкологического диспансера с раком молочной железы.

"В онкодиспансере ежегодно выполняется более 1000 операций при опухолях молочной железы, однако биопсия сигнальных лимфатических узлов используется и при широком спектре опухолей других локализаций. В настоящий момент мы ограничены временем проведения морфологического исследования и его большой стоимостью. Разработка ученых ПИМУ позволяет в несколько раз ускорить проведение этих исследований", - сообщил главврач НИИКО НОКОД, доцент кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики ПИМУ Сергей Гамаюнов.

В дальнейшем ученые намерены использовать систему для исследования опухолей других локализаций, а к обработке массива привлекут искусственный интеллект, адаптировав систему для использования в клинике.

Напомним, нижегородские ученые разработали эффективные методы диагностики и восстановления фертильности.

СПРАВКА: по данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, в 2022 году рак молочной железы в России диагностировали у 447 215 женщин. При этом в стране было зарегистрировано 133 192 случаев смерти от этой болезни.