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Спорт

Территорию у Центра спортивных единоборств благоустроят на Автозаводе за 37 млн рублей

28 мая 2024 17:25  [78] Спорт

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

МБОУ "Дворец спорта "Северная звезда" объявил аукцион по выбору подрядчика для благоустройства третьей очереди территории около Центра спортивных единоборств на улице Львовской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит вырубить старые деревья, кустарники около строящегося центра и высадить новые, посеять газон, а также проложить тротуар и установить систему наружного освещения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 37,1 млн рублей. Средства будут выделены их городского бюджета. Заявки принимаются до 31 мая. Итоги аукциона подведут 4 июня.

Благоустройство должно завершиться до 15 июля.

Площадь построенного здания составляет 1500 кв. метров, в центре смогут заниматься 400 ребят. В конце прошлой недели трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин посетил Центр спортивных единоборств в Нижнем Новгороде.

"Центр уникален тем, что он не ограничен периметром здания. Мастер-планом предусмотрена стритбольная площадка, минифутбольные поля, тренажеры для тренировок. Это будет комплексный вариант для физической подготовки и самосовершенствования ребят", - сказал после посещения спортивного объекта Александр Карелин.

Напомним, Юрий Шалабаев и Александр Золотарев в июле 2023 года подписали соглашение о строительстве центра спортивных единоборств. ГАЗ в рамках программы "Новый социальный вектор" выделяет более 130 млн рублей на строительство центра, а из городского бюджета 80 млн рублей будет направлено на обустройство открытых спортплощадок возле центра и его инженерные сети.

Его планируется открыть до конца 2024 года.

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Теги:
Автозаводский район единоборства
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