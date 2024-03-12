Увеличение вычетов по НДФЛ на детей начнёт действовать в России с 2025 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двукратное повышение вычетов по НДФЛ на детей начнёт действовать в России с 2025 года и охватит около 10 млн родителей и опекунов. Об этом в ходе совещания с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По предварительной оценке, совокупно в семьях останется более 35 млрд рублей, уточнила она.

Также вице-премьер указала, что размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, увеличится с 350 до 450 тысяч рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин в своём послании послании Федеральному собранию выступил с предложением увеличить налоговый вычет на второго и каждого следующего ребенка в два раза.

Налоговый консультант и инвестиционный советник Юлия Хайдер в интервью телеканалу "360" рассказала о том, как работает льгота и кто может на неё рассчитывать.