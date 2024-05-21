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Общество

Более 120 единиц инвентаря и товаров изъяли у нелегальных торговцев на Автозаводе

29 мая 2024 15:33  [4] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Штрафы в размере более 260 тысяч рублей выписали на нелегальных торговцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам главы администрации района Александра Нагина, с начала 2024 года было составлено 119 протоколов по ст. 2.5 КоАП Нижегородской области.

"Изъято более 120 единиц манекенов, столов, а также непродовольственных товаров (текстиль, хозяйственные товары). С начала года судьи рассмотрели 77 материалов, назначив штрафов на общую сумму более 260 тысяч рублей. Работа ведется в ежедневно", - сообщил Нагин.

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Автозаводском, Ленинском районах Нижнего Новгорода и Богородском районе региона Юлия Блохинцева напомнила, что реализация продукции в местах несанкционированной уличной торговли не сопровождается документами о ее качестве и безопасности.

"Покупатели должны знать, что в нелегальных торговых точках нет условий для соблюдения правил личной гигиены продавцами, санитарной одежды, а также отсутствует холодильное оборудование, поэтому не соблюдаются условия хранения данной продукции",- добавила Блохинцева.

Напомним, торговый павильон снесли на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю алкоголем.

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Теги:
Торговля Штраф
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