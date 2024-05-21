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Экономика

Публичные слушания по исполнению облбюджета за 2023 год пройдут 13 июня

29 мая 2024 19:33  [63] Экономика

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2023 год" состоятся 13 июня 2024 года в 12:00.

Слушания пройдут в режиме онлайн-трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания". Регистрироваться для просмотра трансляции в этом году не нужно.

На портале также можно ознакомиться с проектом регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2023 год".

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Теги:
Бюджет Публичные слушания
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