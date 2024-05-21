Публичные слушания по исполнению облбюджета за 2023 год пройдут 13 июня

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2023 год" состоятся 13 июня 2024 года в 12:00.
Слушания пройдут в режиме онлайн-трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания". Регистрироваться для просмотра трансляции в этом году не нужно.
На портале также можно ознакомиться с проектом регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2023 год".
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