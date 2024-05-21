Публичные слушания по исполнению облбюджета за 2023 год пройдут 13 июня Экономика

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2023 год" состоятся 13 июня 2024 года в 12:00.

Слушания пройдут в режиме онлайн-трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания". Регистрироваться для просмотра трансляции в этом году не нужно.

На портале также можно ознакомиться с проектом регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2023 год".