Раненым бойцам СВО начнут предоставлять автомобили с ручным управлением Общество

В июне 2024 года в силу вступит закон, по которому некоторые участники спецоперации смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным управлением. Об этом со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщил телеканал "360".

По словам Володина, норма закона распространится на бойцов с тяжёлыми ранениями, которым сложно передвигаться самостоятельно.

"Наш долг — создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье, а также создаст условия для их восстановления и социализации", — уточнил спикер парламента.

Напомним, государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.