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Экономика

Представители Эн+ приняли участие в заседании экспертного совета при нижегородском Заксобрании

31 мая 2024 16:33  [110] Экономика

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание экспертного совета по энергетике и коммунальным ресурсам при комитете регионального парламента по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. В мероприятии принял участие генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.
 
В ходе заседания экспертное сообщество обсудило итоги отопительного сезона. ГК «Волгаэнерго», которая обслуживает Автозаводский и часть Ленинского районов, удалось снизить аварийность сетей в этом отопительном сезоне. Это стало возможным за счет работ, которые были проведены летом: увеличены объемы перекладки старых сетей и заменено устаревшее оборудование. Впрочем, по словам Виталия Гаврюшенко вопрос изношенных коммуникаций является по-прежнему актуальным.
 
"Сейчас уже очевидно, что ресурсоснабжающим организациям в одиночку не справиться с возникшей ситуацией. Для решения вопроса необходимо федеральное финансирование. Так, благодаря полученным средствам в прошлом году из Фонда развития территорий нам удалось отремонтировать более 21 км труб, что на 30% больше ранее запланированного. И мы видим результат – аварийность снизилась. В этом году по программе ФРТ мы получим еще 83 млн рублей. Это позволит нарастить темпы модернизации и в 2024 году мы сможем заменить уже 25 км теплосетей", - отметил Виталий Гаврюшенко.
 
Кроме того, в ходе заседания эксперты обсудили тему развития кадрового потенциала ЖКХ. Вопрос привлечения специалистов и работников в эту сферу в Нижегородской области имеет острый характер. Среди мер господдержки молодым специалистам в регионе предлагается ежемесячная и единовременная выплаты, а также пособие и обеспечение работников ЖКХ жильем.
 
Поддержка молодых специалистов – один из приоритетов и кадровой программы Эн+. Так, льготные условия, которые предоставляет компания, позволяют сотрудникам приобрести недвижимость без первоначального взноса по ипотеке с низким процентом по кредиту и компенсацией от компании ежемесячного платежа в размере до 50% на протяжении всего срока действия кредитного договора.
 
В Нижнем Новгороде корпоративная программа по улучшению жилищных условий для сотрудников Эн+ стартовала в 2020 году. За это время ею воспользовались 30 человек: 16 из них приобрели жилье в ипотеку, а 14 смогли рефинансировать ранее взятый кредит.
 

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Теги:
ЖКХ Эн+
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