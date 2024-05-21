Высокая пожароопасность лесов установилась в 44 муниципалитетах области Общество

В Нижегородской области на территории 44 муниципальных округов установлен высокий - IV - класс пожарной опасности лесов и торфяников. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Поскольку в регионе установилась сухая жаркая погода, на территориях IV-V классами пожароопасности устанавливается запрет на посещение лесов. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий. Запрещается выжигать траву, а также проводить другие пожароопасные работы. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

В настоящее время весь личный состав министерства и подведомственных учреждений перешёл на усиленный режим работы, в том числе в выходные и праздничные дни. Лесопожарные станции ведут круглосуточное дежурство, также усилено наземное и авиационное патрулирование лесов.

В министерстве рассказали, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано уже пять лесных пожаров в разных районах области, причём в четырёх случаях причиной стало неосторожное обращение человека с огнём.

Напомним, что особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024.

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.