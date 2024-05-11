Патрулирование в городских лесах Нижнего Новгорода будет проводиться по 9 маршрутам Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Патрулирование мобильных групп в городских лесах Нижнего Новгорода будет проводиться по 9 маршрутам протяженностью 438 км. Об этом сообщает в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода". Таким образом охват территории лесных массивов составит 100%.

По словам директора городского управления ГОЧС Михаила Баранова, в настоящий момент на территории Нижнего Новгорода установлен 2 класс пожарной опасности лесов и торфяников. Однако, при установлении устойчивой теплой и сухой погоды класс пожарной опасности в лесах со второй половины мая будет повышен.

В ведомстве также отметили, что с начала пожароопасного сезона на территории городских лесов проводится комплекс противопожарных мероприятий, которые включает опашку и патрулирование мобильных групп на территории города.

Напомним, что в Нижегородской области с 22 апреля установлен особый противопожарный режим.

За нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит административный штраф: гражданам - в размере от 40 до 50 тысяч рублей; должностным лицам - от 60 до 90 тысяч рублей; юрлицам - от 600 тысяч до 1 млн рублей. Уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем и другими источниками повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что в городских лесах Нижнего Новгорода обновили свыше 80% минерализованных полос

Также сообщалось, что высокая пожароопасность лесов ожидается на юго-востоке Нижегородской области