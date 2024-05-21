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Общество

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении рабочей недели для женщин

03 июня 2024 11:21  [67] Общество

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об установлении сокращенной рабочей недели в 39 часов для женщин с детьми. Об этом сообщил телеканал "360".

Авторами инициативы стала группа парламентариев во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Они призвали создать женщинам в России возможность больше заниматься детьми.

Документ предусматривает сокращение на один час в неделю рабочего времени для женщин, которые имеют двух и более детей в возрасте до 18 лет. Исключение могут составить работницы, для которых ранее уже была предусмотрена эта мера в соответствии с иными законами.

При этом сокращенная рабочая неделя может быть установлена в том случае, если меньшая продолжительность недели сотрудника уже не предусмотрена иными законами.

Как сообщает ТАСС, Кабмин уже опубликовал заключение по данному законопроекту. В правительстве считают, что принятие документа в представленной редакции может повлечь риски снижения конкурентоспособности указанных в ней работников. По этой причине законопроект нуждается в концептуальной переработке.

Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минтруд с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Он подчеркнул, что сокращение рабочего дня в пятницу позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные с семьёй, а это положительно скажется на демографической ситуации в стране.

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Теги:
Дети Работа Семья
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