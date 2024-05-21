Универсальный проект глэмпинг-отелей разработали в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Корпорация развития региона разработала универсальное предложение для инвесторов по созданию туристического комплекса с глэмпинг-отелем в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект создания туристического комплекса с глэмпинг-отелем предусматривает инвестиционные вложения в размере около 45 млн рублей. Срок реализации – три месяца.

Общая площадь для реализации проекта составит 0,6 га.

Преимуществами проекта являются оперативный монтаж строений, мобильность и быстрая окупаемость. Инвестор, который возьмется за реализацию проекта, может рассчитывать на налоговые льготы, льготные кредиты, гранты и субсидии на развитие гостиничного бизнеса.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что отдых в глэмпингах становится популярнее в регионе с каждым годом.

"Создание глэмпингов – это вклад в развитие экологического туризма. Сегодня это направление очень востребовано, поэтому такие проекты получают в том числе федеральную поддержку в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - подчеркнул Яковлев.

Напомним, статью 81 закона Нижегородской области "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" дополнили нормой, позволяющей предоставлять юридическим лицам земельные участки в аренду без торгов для реализации масштабных инвестпроектов, предусматривающих размещение быстровозводимых конструкций, в том числе контейнерного типа и глэмпингов. Эта мера будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры туризма и как следствие - увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Ранее сообщадлсь, что гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.