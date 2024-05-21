Сильные дожди пройдут в Нижегородской области днём и ночью 4 июня Общество

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых районах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Согласно информации, уже в ближайшие 1-3 часа локально по Нижнему Новгороду и области ожидаются грозы и ливни. Угроза сильных дождей сохранится местами по региону ночью с 4 на 5 июня. В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ. Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС. На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог. В ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу. Ранее сообщалось, что на территорию Нижегородской области на этой неделе придёт неустойчивая, с локальными ливнями и грозами погода. Температурный режим в начале недели сохранится по-летнему жаркий – днём до +25…+30°, но затем ожидается небольшое похолодание до +20…+23°. Нижегородские энергетики готовы к работе в условиях непогоды и перешли на усиленный контроль за электроснабжением потребителей. К оперативному реагированию готовы 286 бригад из почти тысячи специалистов. Напомним, что ураган повалил более 20 деревьев в Кстовском районе Нижегородской области 3 июня, а также унёс сцену-ракушку на центральной площади Кстова.

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