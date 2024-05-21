Нижегородский перевозчик лишился маршрута А-36 из-за нарушений контракта Общество

Министерство транспорта и автодорог региона расторгло контракт с перевозчиком ООО "СолоАвто", который обслуживает маршрута А-36 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, перевозчик лишился маршрута из-за невыполнения условий контракта.

"Так, в апреле на маршруте А-36 было выполнено 39,7% рейсов по расписанию, а с 1 по 20 мая работа стала еще менее эффективной – выполненными оказались всего 28,5% рейсов. При этом в Центр развития транспортных систем неоднократно поступали жалобы от нижегородцев на неудовлетворительную работу маршрута", - пояснила Сухова.

Минтранс региона в настоящее время ищет нового перевозчика для обслуживания муниципального маршрута А–36.

Напомним, работу автобусного маршрута Т-207 возобновили в Нижегородской области.