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Общество

Нижегородский перевозчик лишился маршрута А-36 из-за нарушений контракта

04 июня 2024 15:36  [40] Общество

Министерство транспорта и автодорог региона расторгло контракт с перевозчиком ООО "СолоАвто", который обслуживает маршрута А-36 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, перевозчик лишился маршрута из-за невыполнения условий контракта.

"Так, в апреле на маршруте А-36 было выполнено 39,7% рейсов по расписанию, а с 1 по 20 мая работа стала еще менее эффективной – выполненными оказались всего 28,5% рейсов. При этом в Центр развития транспортных систем неоднократно поступали жалобы от нижегородцев на неудовлетворительную работу маршрута", - пояснила Сухова.

Минтранс региона в настоящее время ищет нового перевозчика для обслуживания муниципального маршрута А–36.

Напомним, работу автобусного маршрута Т-207 возобновили в Нижегородской области.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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