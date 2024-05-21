Два нижегородских перевозчика отказались обслуживать маршруты Т-207 и Т-220

Перевозчики ООО "Экодрайв" и "Авто Футболистов" отказались обслуживать межмуниципальные пригородные автобусные маршруты Т-207 и Т-220. Соответствующие заявления о прекращении работы на данных направлениях они подали в Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.
Напомним, Т-207 ходит по маршруту "Автовокзал Щербинки - Новинки - Сартаково - Окский - Бурцево", Т-220 - "Автовокзал Щербинки - Новинки - мкрн. Стрижи".
Как пояснили в ЦРТС, в соответствии с законом, перевозчики должны продолжить работу на маршрутах в течение 90 суток после направления заявления.
На сайте Минтранса в ближайшее время будут размещено предложение к перевозчикам о работе на указанных маршрутах по временным свидетельствам и картам.
Кроме этого, сообщили в ведомстве, планируется запустить маршрутки от Бурцева до автовокзала Богородска и от ЖК "Акварель" до Мызы.
Напомним, что в Нижегородской области свою работу возобновят несколько пригородных автобусных маршрутов.
Ранее сообщалось, что частные перевозчики обслуживают 186 из 335 автобусных маршрутов в Нижегородской агломерации.
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