Евгений Костин: "Профессионализм сотрудников аппарата Гордумы позволяет решать любые задачи в интересах города и его жителей" Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

4 июня 2024 года в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к 30-летию городской Думы Нижнего Новгорода, исполняющий полномочия председателя Евгений Костин вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам аппарата, труд которых является основополагающим в осуществлении деятельности представительного органа муниципального образования.

В своем приветственном слове Евгений Николаевич отметил, что многие из присутствовавших в зале стояли у истоков создания городской Думы и поблагодарил специалистов за работу.

"Мы, депутаты, прекрасно осознаем, что все достижения, о которых говорится в год 30-летия городской Думы, невозможны без эффективной работы аппарата, без людей, которые занимаются анализом ситуации и подготовкой проектов депутатских решений, отвечают за документооборот и бесперебойную работу техники, рассказывают нижегородцам о нашей деятельности, выстраивают конструктивный диалог со всеми партнерами. Это позволяет нам успешно решать любые задачи в интересах города и его жителей", - сказал он.

За многолетний добросовестный труд, высокие успехи в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие системы органов местного самоуправления Почетным знаком городской Думы награждены 14 сотрудников различных подразделений аппарата.

Также в церемонии награждения принял участие заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев. Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, компетентность в решении поставленных задач и значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления он вручил 8 специалистам.

"На правах одного из старейших сотрудников и депутатов нижегородской Думы, отмечу, что с годами качество работы Думы в том числе в организационном плане стало выше на несколько порядков - готовимся основательно к каждому заседанию. Важно, что представители старшего поколения продолжаются трудиться. Они профессионалы своего дела, которые передают свой опыт и знания молодежи и хранят традиции, заложенные в городской Думе 30 лет назад. Огромное спасибо за труд от имени всего депутатского корпуса!", - поблагодарил собравшихся Николай Сатаев.

В свою очередь, заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов, вручивший 17 специалистам Благодарственные письма за эффективную работу, высокую профессиональную ответственность и существенный вклад в развитие местного самоуправления, поделился воспоминаниями о своем трудовом пути, начавшемся более 50 лет назад, 20 из которых были посвящены Горьковскому автомобильному заводу.

"С большим удовольствием я поздравляю вас с вашими наградами! Вы, действительно, их заслуживаете, потому что любой депутат в своей работе опирается на вас. Вы делаете все: организуете, подсказываете, предостерегаете нас от возможных опрометчивых решений", - обратился Владимир Тарасов к сотрудникам аппарата Думы.