Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения по развитию автотуризма Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

4 июня президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства страны. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом о развитии автомобильного туризма в регионе и представил главе государства предложения по развитию данного направления на федеральном уровне.

Никитин отметил,ч то автомобильные путешествия пользуются популярностью, а наш регион удачно расположен на пересечении крупнейших транспортных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток". А с открытием трассы М-12 появились новые возможности для юга области - в частности, для развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

Губернатор рассказал, что за счёт строительства обходов был выведен транзитный транспорт из Арзамаса и Дивеева. В этих городах обновлена туристическая инфраструктура для комфортных путешествий, проведено благоустройство. Так, в Арзамасе прошла глобальная реконструкция исторического центра города, в Дивееве открыта прогулочная зона вдоль Вичкинзы, продолжается работа по восстановлению исторического облика Дивеевской обители.

"Особый акцент делаем на создании туристской навигации, сервисных центров и санитарных модулей. Формируем проекты развития гостиничной инфраструктуры. На примере паломнического кластера для дальнейшего развития автотуризма и туризма вообще целесообразно рассмотреть возможность поддержки муниципальных образований для развития объектов показа", - прокомментировал Глеб Никитин.

В этом году большая работа проделана в Большом Болдине к 225-летию Пушкина. Для автотуристов здесь разработан проект "Болдинское кольцо", состоящий из четырёх автомобильных маршрутов по местам, связанным с жизнью поэта.

Кроме того, при поддержке правительства РФ ведётся расширение до четырёх полос трассы Р-158, соединяющей Арзамас с Нижним Новгородом.

Говоря о перспективах развития автотуризма, глава региона предложил продвигать идеи автопутешествий по России через культуру и кинематограф, а также предусмотреть поддержку производителей не только туристических автобусов, но и автодомов. Это может быть, например, льготный лизинг, когда туркомпании формируют свой парк и сдают автодома в краткосрочную аренду.

В Нижнем Новгороде, в частности, создание автодомов опробовано на базе автомобилей "Газель".

"В случае поддержки этой программы готовы выступить пилотным регионом", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что сочетание мер федеральной и региональной поддержки поможет создать туристические автомаршруты с высоким уровнем сервиса, существенно увеличив долю туризма в экономике субъекта федерации.