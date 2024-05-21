Нижегородская область вошла в число перспективных регионов РФ до 2035 года по версии ВТБ Экономика

ВТБ представил к началу ПМЭФ-2024 доклад "Инфраструктура будущего: тренды, проекты, перспективы".

Согласно тексту документа, наиболее высокий "Показатель инфраструктурной вовлеченности регионов до 2035 года" у Москвы и Санкт-Петербурга, а также у Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Республики Татарстан.

Отмечается, что по Нижегородской области в планах строительство участка ВСМ-2 Москва - Екатеринбург, завершение строительства межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде.

Также в регионе до 2030 года продолжится ввод в эксплуатацию "умных" светофоров и парковок, строительство зарядных станций для электротранспорта, закупка электробусов.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей в России в 2024 году установят новый рекорд.