Нижегородские компании приглашают к участию в Дне поставщика "Медицина" Бизнес

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в Дне поставщика по направлению "Медицина", который состоится 27 июня в технопарке "Анкудиновка". Мероприятие проводит областной центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов отметил, что работа с местными производителями позволяет медучреждениям сделать процесс контроля качества товара максимально прозрачным, а также удешевить логистику и ускорить взаимодействие.

В качестве заказчиков на мероприятие приглашены Ассоциация нижегородских частных медицинских центров, Нижегородская областная детская клиническая больница, ПИМУ, ПОМЦ, Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, Нижегородская областная фармация.

Медицинские организации региона готовы закупать шприцы, капельницы, стяжки для внутренних органов, медицинское оборудование для операций, специальные светильники, медицинские инструменты, спецодежду. Кроме того, им нужны услуги по уборке и ремонту помещений.

У организаций будет возможность пообщаться с потенциальными заказчиками в формате B2B-переговоров. Также для них будет организована презентация продукции. Представители Минпрома расскажут о действующих в регионе мерах поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда".

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

Мероприятие состоится 27 июня в 11:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4, технопарк "Анкудиновка". Чтобы стать его участником, необходимо заполнить анкету на портале "Мой бизнес52": https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-meditsinskoe-proizvodstvo-2024/ или подать заявку в центре "Мой бизнес".

Напомним, что представители нижегородских предприятий могут также принять участие в Дне поставщика по направлению "Индустрия гостеприимства", который состоится 11 июня и в Дне поставщика для ЖКХ 20 июня.