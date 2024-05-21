Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения по развитию автотуризма в стране Общество

Глава государства Владимир Путин провел 4 июня совещание с членами Правительства РФ, темой которого стала тема развития автомобильного туризма в России. "Это важное направление нашей совместной работы, и чем больше туристов будет у нас пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге. И не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики – деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране", – заявил Владимир Путин.

С докладами по вопросу выступили первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и министр экономического развития РФ Максим Решетников. В качестве содокладчика выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он представил предложения по развитию автотуризма, отметив при этом, что автотуризм традиционно популярен в регионе, а с введением в строй трассы М-12 его привлекательность для автотуристов увеличилась.

"Мы, за счет строительства обходов вывели транзитный транспорт из Арзамаса и Дивеева. Обновили туристическую инфраструктуру, провели благоустройство. В этом году большую работу проделали в Большом Болдине к 225-летию Пушкина", – сообщил Глеб Никитин. Он предложил усилить поддержку муниципалитетов для развития туристических зон, ускорить создание многофункциональных зон на трассах, где можно отдохнуть и заправить машину. В заключение Глеб Никитин обратил внимание на необходимость введения господдержки для производителей автодомов, чтобы туркомпании формировали свой парк и сдавали туристам автодома в краткосрочную аренду.

Важная тема, поднятая президентом страны и предложения, сделанные губернатором Нижегородской области стали предметом обсуждения экспертного сообщества. Эксперты предложили свое видение проблем и способов их решения для дальнейшего развития отечественного автотуризма.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества отмечает перспективность автотуризма для России.

"Страна, расположившаяся на 17 млн кв. километров, имеющая 11 часовых и пять климатических поясов, обладающая уникальными природными и культурно-историческими объектами, априори привлекательна для автотуризма. Однако автомобильный туризм – это не просто отрасль, это целая культура, которая в России находится в состоянии зачаточном. Главное, что отличает автопутешественника в России, – это дух авантюризма и воинственности, свойственный крепким ребятам Ермака и Семена Дежнева. Никогда не знаешь наверняка, вернешься ты домой, обвешанный сувенирами, или тебя съедят, как Джеймса Кука, в каком-нибудь придорожном кафе "Обеды от Ирины", - констатирует эксперт.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского подчеркивает перспективность развития автотуризма для Нижегородской области.

"Учитывая, какие перспективы открываются перед Нижегородской областью в связи с принятием указанного документа, следует сказать о том, что у представителей органов региональной власти и общественных организаций есть чуть больше года для выработки и предложения собственных идей инфраструктурного и туристического плана. В вопросе развития автотуризма, как представляется, существует как минимум несколько базовых тем", - указывает эксперт.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС обращает внимание на важные аспекты инициативы Глеба Никитина.

"Следует отметить, что уже сделано немало, а открытие новой скоростной трассы М-12 через наш регион дает массу возможностей для развития туристического потока: это и Дивеево, и Болдино как известные на всю страну центры притяжения паломников и туристов. Автомобильные путешествия более доступны по сравнению с железнодорожным или авиа-сообщением, поэтому улучшение соответствующей инфраструктуры, создание многофункциональных трасс, оснащенных зонами отдыха, гигиены и парковками - это верные решения для развития внутреннего туризма", - указала эксперт.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н" выделяет неординарность выступления нижегородского губернатора.

"Выступление Глеба Никитина на совещании у Президента в качестве содокладчика министра Решетникова и первого-вице-премьера Мантурова по главной теме, конечно событие неординарное. Но, после ознакомления со стенограммой совещания, меня не покидает чувство, что главная цель нашего губернатора была не в отчете о проделанной работе и даже не в предложениях по формированию многофункциональных зон на автотрассах или производству автодомов. Главным, как мне кажется, в обсуждении вопроса автомобильного туризма, был диалог президента с министром финансов".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" напоминает о системном подходе Глеба Никитина к приоритетным проектам развития региона.

"Этот подход не может не импонировать, а озвученные Глебом Никитиным на совещании Президента с Правительством РФ предложения полностью соответствуют такому подходу. Нижегородская область, как регион, и нижегородцы, как его жители, могут оказаться одними из основных бенефициаров развития автотуризма в стране. Туристический поток повлечет за собой развитие всей сопутствующей инфраструктуры, от общепита и детских развлечений до музеев и выставок", - сказал эксперт.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"