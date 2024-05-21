Андрей Чугунов: "Благодаря федеральным кредитам регион строит дороги, метро, инженерные коммуникации" Общество

Владимир Путин провел 4 июня совещание с членами Правительства РФ, темой которого стала тема развития автомобильного туризма в России. "Это важное направление нашей совместной работы, и чем больше туристов будет у нас пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге. И не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики – деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране", – заявил Владимир Путин.

С докладами по вопросу выступили первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и министр экономического развития РФ Максим Решетников. В качестве содокладчика выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он представил предложения по развитию автотуризма, отметив при этом, что автотуризм традиционно популярен в регионе, а с введением в строй трассы М-12 его привлекательность для автотуристов увеличилась.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Выступление Глеба Никитина на совещании у Президента в качестве содокладчика министра Решетникова и первого-вице-премьера Мантурова по главной теме, конечно событие неординарное. Но, после ознакомления со стенограммой совещания, меня не покидает чувство, что главная цель нашего губернатора была не в отчете о проделанной работе и даже не в предложениях по формированию многофункциональных зон на автотрассах или производству автодомов. Главным, как мне кажется, в обсуждении вопроса автомобильного туризма, был диалог президента с министром финансов. Позволю себе его выборочно процитировать.

В. Путин:

…В качестве источников развития туристической инфраструктуры, например, указаны списанные задолженности по бюджетным кредитам, или части инфраструктурных бюджетных кредитов, которые должны предоставляться на развитие соответствующей инфраструктуры. В этой связи у меня вопрос и к Министру финансов [Антону Силуанову], и к Марату Шакирзяновичу [Хуснуллину]. Эти вопросы проработаны? Эти источники считаются возможными для реализации тех целей, которые мы сегодня обсуждаем?

А.Силуанов:

В соответствии с Посланием Федеральному Собранию, Вы дали поручение о том, чтобы кредиты, которые есть у субъектов, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет, списать при направлении на новые инвестиционные и инфраструктурные проекты.

Туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне под это подходит и создаст новые рабочие места, новые налоги. Это то, что как раз нужно для развития регионов... Поэтому мы это предложение поддерживаем.

Как известно, Нижегородский регион — один из крупнейших получателей бюджетных кредитов. В начале 2024 года они превалировали в объеме госдолга региона. После того, как Президент поручил списать регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, Глеб Никитин заявил: «Нам периодически указывают на внушительный объем госдолга. Но абсолютно все текущие расходы нашего бюджета покрываются собственными доходами.

А без заимствований невозможно масштабное развитие региона здесь и сейчас, а не когда-нибудь, лет через 20. Благодаря федеральным кредитам мы строим дороги, метро, инженерные коммуникации и другие важнейшие объекты".

Похоже, финальная фраза выступления Никитина — "просим поддержать" — относилась прежде всего к планам финансирования развития внутреннего, авто и прочего туризма за счет прощенных 2/3 сумм бюджетных кредитов.

А где же еще на все это взять денег?