Елена Мозгунова: "Предложение Глеба Никитина о развитии автотуризма является важной инициативой" Общество

Владимир Путин провел 4 июня совещание с членами Правительства РФ, темой которого стала тема развития автомобильного туризма в России. "Это важное направление нашей совместной работы, и чем больше туристов будет у нас пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге. И не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики – деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране", – заявил Владимир Путин.

С докладами по вопросу выступили первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и министр экономического развития РФ Максим Решетников. В качестве содокладчика выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он представил предложения по развитию автотуризма, отметив при этом, что автотуризм традиционно популярен в регионе, а с введением в строй трассы М-12 его привлекательность для автотуристов увеличилась.

Елена Мозгунова, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Важную и интересную инициативу озвучил Глеб Никитин на онлайн совещании с Президентом России 4 июня. Речь шла о развитии автотуризма в целом, и о господдержке выпуска российских автодомов на базе шасси "ГАЗели", в частности. Результатом этого может стать формирование в Нижегородской области самой передовой инфраструктуры автотуризма.

Следует отметить, что уже сделано немало, а открытие новой скоростной трассы М-12 через наш регион дает массу возможностей для развития туристического потока: это и Дивеево, и Болдино как известные на всю страну центры притяжения паломников и туристов.

Как мы помним, пожалуй, единственным положительным следствием эпидемии COVID-19 предыдущих лет стало то, что граждане стали больше путешествовать внутри страны и то, что делается сейчас в этом направлении должно способствовать развитию этой тенденции: через осознание проблем и действий по их устранению.

Автомобильные путешествия более доступны по сравнению с железнодорожным или авиа-сообщением, поэтому улучшение соответствующей инфраструктуры, создание многофункциональных трасс, оснащенных зонами отдыха, гигиены и парковками - это верные решения для развития внутреннего туризма. И фокус внимания властей явно свидетельствует об осознании важности вклада развития туризма в экономику страны в целом.

Особое внимание губернатор Нижегородской области обратил на возможность поддержки производителей автодомов с дальнейшим их приобретением по программе льготного лизинга. Дом на колесах - это, ведь, особая культура и романтика путешествия, которую нам лишь предстоит постигать и вводить в массовое использование".