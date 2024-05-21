Евгений Семенов: "Автотуризм – это, несомненно, очень перспективная тема для России" Общество

Владимир Путин провел 4 июня совещание с членами Правительства РФ, темой которого стала тема развития автомобильного туризма в России. "Это важное направление нашей совместной работы, и чем больше туристов будет у нас пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге. И не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики – деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране", – заявил Владимир Путин.

С докладами по вопросу выступили первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и министр экономического развития РФ Максим Решетников. В качестве содокладчика выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он представил предложения по развитию автотуризма, отметив при этом, что автотуризм традиционно популярен в регионе, а с введением в строй трассы М-12 его привлекательность для автотуристов увеличилась.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Автотуризм – это, несомненно, очень перспективная тема для России. Страна, расположившаяся на 17 млн кв. километров, имеющая 11 часовых и пять климатических поясов, обладающая уникальными природными и культурно-историческими объектами, априори привлекательна для автотуризма.

Однако автомобильный туризм – это не просто отрасль, это целая культура, которая в России находится в состоянии зачаточном. Мне приходилось путешествовать за рулем и в России, и за рубежом. В активе у меня тысячи километров по дорогам Центральной России и Европы. Дома удалось проехать все города "Золотого кольца", побывать на Среднем Поволжье, в Предуралье и должен сказать, что автопутешествие по России – это всегда очень ярко и эмоционально. Вместе с тем автопутешествие в нашей стране – это нередко задача с многими неизвестными, квест с кучей рисков, адреналиновый шторм и т.д. Главное, что отличает автопутешественника в России, – это дух авантюризма и воинственности, свойственный крепким ребятам Ермака и Семена Дежнева. Никогда не знаешь наверняка, вернешься ты домой, обвешанный сувенирами, или тебя съедят, как Джеймса Кука, в каком-нибудь придорожном кафе "Обеды от Ирины".

На мой взгляд, главная проблема автотуризма в России связана не столько с развитием дорожно-туристической инфраструктуры, сколько с отношением к автопутешественнику. В пластиковой Европе человек, путешествующий на машине, – работодатель и клиент-кормилец. В России – это чужой, с которым надо держать ухо востро, но и «кинуть» которого незазорно.

Нам нужна какая-то серьезная информационно-культурная программа на национальном уровне, формирующая новое отношение к автопутешественнику. Очевидно, что это дело долгих лет, но когда при входе в наши придорожные кафе мы увидим стойки с мисочками для воды и для корма и надписью: "это для питомца, путешествующего с вами", вот тогда можно будет говорить, что мы преодолели эпоху Великих географических открытий и начинаем развивать культуру автотуризма на современном уровне".