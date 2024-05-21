Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store Общество

В магазине приложений для устройств с операционной системой iOS App Store появилось фейковое приложение "Сбербанк Онлайн". Об этом сообщает РИА "Новости", информацию изданию подтвердили в банке.

Приложение под названием "Сбер: Твой Онлайн Банк" в каталоге магазина идёт с пометкой "Официальное приложение", в описании сообщается, что "Сбер" возвращает клиенту полный доступ к заблокированному банковскому приложению.

"Для iOS в App Store нет официальных версий приложения "Сбербанк Онлайн". Это не наше приложение", - подчеркнули в службе поддержки Сбербанка.

Стоит отметить, что ранее в App Store появлялось похожее приложение Сбера, а также поддельные приложения ВТБ и банка "Тинькофф". В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России прокомментировали, что данные программы крадут личные данные установивших их пользователей.

Напомним, в рамках антироссийских санкций самым первым из App Store было удалено приложение Сбербанка, затем оттуда пропали приложения других российских банков. В августе 2023 года приложения ряда российских банков стали недоступны и в Google Play.